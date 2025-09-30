Kızılyıldız başkanı: 'Guduric ve Micic'in finansal taleplerini karşılayamadık'

Kızılyıldız Başkanı Zeljko Drcelic, kulübün resmi YouTube kanalına verdiği röportajda yeni sezon öncesinde önemli başlıkları değerlendirdi. Drcelic, takım bütçesinin geçtiğimiz yıl ile benzer şekilde 20 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu rakam, altyapıdan oyuncu ve teknik ekip maaşları dışındaki tüm giderleri kapsıyor.Ezeli rakip Partizan'ın ise yeni sezon bütçesini 27 milyon euro olarak duyurduğu hatırlatıldı.Yaz Transferleri ve Kaçan İsimlerKızılyıldız yaz döneminde Stefan Milejenovic, Ognjen Radosic, Filip Skobalj ve Lazar Stojkovic gibi Sırp gençlerini kadrosuna katarken; Tyson Carter, Devonte' Graham, Ebuka Izundu, Chima Moneke, Jordan Nwora, Semi Ojeleye ve Jasiel Rivero gibi önemli takviyeler yaptı.Drcelic, bazı hedeflenen oyuncularla anlaşma sağlayamadıklarını da belirtti:diyerek isim vermese de Vasilije Micic ve Marko Guduric gibi Sırp yıldızların transferinin gerçekleşmediğini ima etti.Kızılyıldız'da yaz döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri de Milan Tomic'in genel menajerlik görevine getirilmesi oldu. Drcelic, Tomic'le yaptığı görüşmeleri şöyle anlattı:Hem Kızılyıldız hem de Partizan, 2024-25 sezonunun ardından üç yıllık EuroLeague lisansı aldı. Drcelic, bu konudaki gururunu şu sözlerle dile getirdi:Giannis Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, EuroLeague normal sezonunun ilk haftasında Salı günü Belgrad Arena'da EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.