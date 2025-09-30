Kızılyıldız başkanı: 'Guduric ve Micic'in finansal taleplerini karşılayamadık'

Kızılyıldız Başkanı Zeljko Drcelic, kulübün resmi YouTube kanalına verdiği röportajda yeni sezon öncesinde önemli başlıkları değerlendirdi. Drcelic, takım bütçesinin geçtiğimiz yıl ile benzer şekilde 20 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu rakam, altyapıdan oyuncu ve teknik ekip maaşları dışındaki tüm giderleri kapsıyor.
Ezeli rakip Partizan'ın ise yeni sezon bütçesini 27 milyon euro olarak duyurduğu hatırlatıldı.
Yaz Transferleri ve Kaçan İsimler
Kızılyıldız yaz döneminde Stefan Milejenovic, Ognjen Radosic, Filip Skobalj ve Lazar Stojkovic gibi Sırp gençlerini kadrosuna katarken; Tyson Carter, Devonte' Graham, Ebuka Izundu, Chima Moneke, Jordan Nwora, Semi Ojeleye ve Jasiel Rivero gibi önemli takviyeler yaptı.
Drcelic, bazı hedeflenen oyuncularla anlaşma sağlayamadıklarını da belirtti:
"Onlara teklif yaptık ama finansal taleplerini karşılayamadık" diyerek isim vermese de Vasilije Micic ve Marko Guduric gibi Sırp yıldızların transferinin gerçekleşmediğini ima etti.
Kızılyıldız'da yaz döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri de Milan Tomic'in genel menajerlik görevine getirilmesi oldu. Drcelic, Tomic'le yaptığı görüşmeleri şöyle anlattı:
"Onu ben istedim. İki kez konuştuk ve o da gelmek istediğini söyledi. Hatta bana 'Kızılyıldız'da yarım kalan işlerim var' dedi. Milano'daki maddi şartlarından düşük bir teklifi kabul etti. Hem yönetici hem de koç olarak çok yetenekli. Giannis Sfairopoulos'a, oyunculara ve bana büyük destek olacak."
Hem Kızılyıldız hem de Partizan, 2024-25 sezonunun ardından üç yıllık EuroLeague lisansı aldı. Drcelic, bu konudaki gururunu şu sözlerle dile getirdi:
"Nemanja Vasiljevic ile birlikte EuroLeague yetkilileriyle video görüşmeleri yaptık. Sonra 'Artık Barcelona'ya gidip bu işi bitirelim' dedim. Bu lisansı almak bizim için çok önemliydi. Biz sadece Kızılyıldız için değil, Sırp basketbolu için uğraştık. Belgrad, iki EuroLeague takımını hak ediyor."
Giannis Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, EuroLeague normal sezonunun ilk haftasında Salı günü Belgrad Arena'da EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.
