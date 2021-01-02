Kırmızı kart, kendi kalesine gol! Old Firm'de kazanan: Rangers!

İskoçya Premiership'te 22. hafta mücadelesinde Rangers, konuk ettiği Celtic'i 1-0 mağlup etti ve aradaki puan farkını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kırmızı kart, kendi kalesine gol! Old Firm'de kazanan: Rangers!
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02 Ocak 2021 17:26
İskoçya Premiership'te 22. hafta karşılaşması Old Firm derbisine sahne oldu; Rangers, Celtic'i konuk etti.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadele, Rangers'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada kendi kalesine McGregor kaydetti.

Celtic'te Nir Button, 62. dakikada bariz gol şansını engellediği için gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından üst üste 14. galibiyetini alan Rangers, 3 maç fazlasıyla puanını 62'ye yükseltti ve en yakın rakibi Celtic'le arasındaki puan farkını 19'a çıkararak liderliğini sürdürdü. 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Celtic ise 43 puanla 2. sırada yer aldı.

Rangers, gelecek hafta Aberdeen deplasmanına konuk olacak. Celtic ise Hibernian'ı ağırlayacak.



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