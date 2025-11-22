Kırgızistan Curling Milli Takımı antrenöründen milli sporculara övgü

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:00
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
22:30
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
19:30
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0DA
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
20:00
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
18:00
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
20:00
22 Kasım
Hartberg-Ried
19:00
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
19:00
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
19:00
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
22:45
22 Kasım
Westerlo-Gent
20:15
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
18:00
22 Kasım
Derby County-Watford
18:00
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
18:00
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
18:00
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
18:00
22 Kasım
Reading-Rotherham United
18:00
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
18:00
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
18:00
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
18:00
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
18:00
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
22:30
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
18:00
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
18:00
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
18:00
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
18:00
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
18:00
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
18:00
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
0-113'
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
18:00
22 Kasım
Fulham-Sunderland
18:00
22 Kasım
Brighton-Brentford
18:00
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
18:00
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
20:30
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-013'
22 Kasım
Newcastle-M.City
20:30
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
0-013'
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
0-113'
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
0-011'
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
19:00
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-177'
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
18:00
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-184'
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
0-041'
22 Kasım
PSG-Le Havre
23:05
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
23:00
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
23:00
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
20:45
22 Kasım
Ajax-Excelsior
20:45
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
18:30
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
21:00
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
18:15
22 Kasım
Lens-Strasbourg
19:00
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
22:45
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
20:00
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-042'
22 Kasım
Cagliari-Genoa
1-139'
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
23:00
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
20:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Kırgızistan Curling Milli Takımı antrenöründen milli sporculara övgü

Kırgızistan Curling Takımı, ocakta İskoçya'daki Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'na hazırlanmak için Erzurum'da yoğun antrenman yaparken, antrenör Aibek Türk sporcuların cesur ve güçlü olduğunu vurguladı.

calendar 22 Kasım 2025 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırgızistan Curling Milli Takımı antrenöründen milli sporculara övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kırgızistan Curling Takımı antrenörü Asanaliev Aibek, milli sporculardan övgüyle bahsetti.

Kırgızistan Curling Takımı, kış sporlarının önemli merkezlerinden biri haline gelen Erzurum'da, ocak ayında İskoçya'da düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Türkiye Curling Federasyonu'nun daveti üzerine kente gelen Kırgız ekip, Yakutiye ilçesindeki Erzurum Curling Salonu'nda günde çift antrenman yaparak hem teknik hem de fiziksel hazırlıklarını sürdürüyor.


Erzurum'un yüksek irtifası ve uluslararası standartlardaki curling tesisinde çalışan Kırgızistan Curling Milli Takımı, 10 kişilik ekiple sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yapıyor.

Programın bazı bölümlerinde Türk sporcu ve antrenörleriyle de çalışan ekip, İskoçya'da ocak ayında düzenlenecek Dünya Karışık Çiftler Şampiyonası'nda başarılı olmak için ter döküyor.

- "Türk sporcular cesur ve güçlü"

Milli takım antrenörü Asanaliev Aibek, AA muhabirine, geçen yıl İskoçya'daki müsabakalarda Türk takımıyla tanıştıklarını söyledi.

Davet üzerine Erzurum'a geldiklerini belirten Aibek, "Kenan Şebin ile tanıştık Türkiye'de takımımız gelip çalışsın diye bizi buraya çağırdı. Bizim bu yerde antrenman yapmamıza yardım ediyorlar." dedi.

Aibek, ocak ayında düzenlenecek müsabakalara hazırlandıklarını ifade ederek, "5 erkek 5 kız olmak üzere 10 kişilik bir ekiple buraya geldik. Ocak ayında Scotland'da duble mix olacak oraya gitmeye hazırlanıyoruz. 4 sporcumuz önceden çalışıyor 6 sporcumuz ise henüz genç. Buraya ilk defa antrenman için geldik ve salon gerçekten çok güzel. Bu curling salonunun dünya içinde iyi salonlardan biri diye düşünüyorum. Türk sporcular cesur ve güçlü." diye konuştu.

- "Bize çok yardım ettiler"

Erzurum'a daha önce müsabakalar için geldiklerini anlatan Aibek, şöyle devam etti:

"2021'de geldiğimizde burayı çok beğendik. Onun için de tekrar gelmek istedik ama bize çok yardım ettiler. Buradaki antrenörler, sporcular çok güzel onlarla birlikte antrenman yapmamız çok güzel. Türkiye ile antrenman yapmamız bizim için çok güzel bir tecrübe olacak diye düşünüyoruz. Buraya bir aylık bir antrenman süresince geldik. Önceden nasıl olacak diye bilmiyorduk ama bize çok yardım ettiler. Çocuklarımızın yerlerini ve salonu hazırlamışlar, bu bizim için çok iyi oldu. Duble mix oyunları için antrenörler de çocukların stratejisi, taktiği iyileşsin diye bize yardım ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

Milli sporcu Asanbaeva Keremet de takımın antrenman yapmasına imkan sağlayan Türkiye Curling Federasyonuna teşekkür ederek, günde iki defa antrenman yaptıklarını ve antrenmanların çok verimli geçtiğini söyledi.

 
 
