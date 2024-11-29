Kıran kırana geçen mücadelede kazanan: TOFAŞ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan maçta TOFAŞ, deplasmanda Manisa Basket'i 109-106 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kıran kırana geçen mücadelede kazanan: TOFAŞ
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 21:56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Manisa Basket'e konuk oldu.

Muradiye Salonu'ndaki karşılaşmada deplasman ekibi TOFAŞ, normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan maçta Manisa Basket'i 2 uzatma periyodu sonunda 109-106 mağlup etti.
 Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Manisa Basket: Pickett 19, Chiozza 15, Leon Apaydın 3, Saben Lee 30, White Jr 9, Buğra Çal, Besson 18, Thomas 12, Yunus Emre Sonsırma

TOFAŞ: Reed 27, Perez 21, Trifunovic 15, Demircan Demir, Pasecniks 7, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 17, Berk Demir 3, Cem Küçüközkan, Bankston 13

1. periyot: 23-25

Devre: 44-42

3. periyot: 68-59

Normal süre: 89-89

1. Uzatma: 98-98

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery