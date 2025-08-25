Sacramento Kings, eski MVP Russell Westbrook'u kadrosuna katma yollarını araştırmaya devam ediyor ancak bu uğurda Malik Monk'u takas etme niyetinde değil.Marc Stein'in The Stein Line'da aktardığına göre, Kings yönetimi Monk'u paketlemeden Westbrook'u ekibe katma formülleri üzerinde çalışıyor.Bu gelişme, Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın daha önce paylaştığı bilgilerle örtüşüyor. Fischer, Kings'in hâlihazırda Westbrook için en olası adres olduğunu belirtmişti. 9 kez All-Star seçilen Westbrook, Denver Nuggets'taki oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kaldı. Geçtiğimiz sezon 75 maçta 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund, playofflarda ise 11.7 sayı ortalamaları yakaladı.Kings'in Westbrook ilgisi uzun süredir devam ediyor. Sactown Sports'tan Carmichael Dave, yaz aylarında bu temaslarınsürdüğünü, Westbrook'un takıma katılma ihtimalini "%80" olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.Sacramento'nun arka sahası, şubat ayında De'Aaron Fox'un San Antonio'ya takas edilmesi sonrası ciddi bir revizyona girdi. Takıma Dennis Schröder eklendi, Tyus Jones'un peşinden koşuldu ancak oyuncu Orlando'ya imza attı. Tüm bu yeniliklere rağmen Westbrook, tecrübesi, oyun kurma becerisi ve ikinci beşleri ateşleme gücü nedeniyle hâlen hedefte. Kings, onu Schröder'in arkasında altıncı adam rolü için düşünüyor ve Domantas Sabonis, Zach LaVine ile DeMar DeRozan etrafında veteran liderlik katmanı olarak görüyor.Bu arada Sacramento, Monk'un pazarını da test etti. Dallas Hoops Journal'a göre; Golden State'e Jonathan Kuminga karşılığında teklif edildi, ayrıca Detroit ile önceki dönemlerde sign-and-trade senaryolarında gündeme geldi ancak somutlaşmadı.Geçen sezon kariyer rekoru olan 17.2 sayı ortalamasıyla oynayan ve Yılın Altıncı Adamı oylamasında ikinci olan Monk, üç yıllık 60.6 milyon dolarlık bir kontrata sahip. 27 yaşındaki oyuncu, hâlen Kings'in kenardan gelen en güvenilir skor opsiyonlarının başında yer alıyor. Bahar aylarında göreve gelen yeni genel menajer Scott Perry, kadroda değişime gitse de Stein'in son haberine göre Monk'u Westbrook için feda etme planı bulunmuyor.