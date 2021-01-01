Kerr: "Spurs şampiyon olmayacak ve bunu Popovich de biliyor"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in, Spurs'ün şampiyonluk kazanamayacağının farkında olduğunu söyledi.



Kerr, yakın tarihli bir röportajda ABD Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Popovich'in Spurs ile başka bir şampiyonluk kazanma şansının olmadığının farkında olduğunu iddia etti.



The Athletic'den Tim Kawakami ile konuşan Kerr, efsanevi başantrenör için altın madalya sahibi olmanın anlamının ne kadar büyük olduğunu şu şekilde açıkladı:



Kawakami: Pop, rahatladığını çok net bir şekilde ifade etmişti. Üzerinde oluşan baskılardan ötürü endişeleniyor muydunuz?



Kerr: Onun için endişelenmedim çünkü tüm bu işlerin üstesinden gelebilen biri. O ve (emekli ABD Basketbol genel menajeri) Jerry Colangelo jübile yapıyor oldukları için, kazanmayı çok istemiştim. Jerry'nin Olimpiyatlarda yenilmez olması, 2004'te takımı devralması ve dört Olimpiyat altını kazanması, çok büyük bir başarı.



Ve Pop için bu, birçok yönden, koçluk kariyerini noktalamanın en harika biçimi oldu. Tabii ki kariyeri hala sürüyor fakat Spurs bir şampiyonluk kazanmayacak. Bunu size ilk söyleyen de o olacaktır.



Birçok yönden, bu onun inanılmaz kariyerini en uygun biçimde noktalama şekli oldu. Bu kariyere bir altın madalya eklemek, inanılmaz bir başarı."



