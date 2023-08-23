Kerem Kalafat'tan Beşiktaş'a veda!

Beşiktaş transfer haberleri: Kerem Kalafat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Kalafat'tan Beşiktaş'a veda!
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23 Ağustos 2023 16:15
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 16:19
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki oyuncusu Kerem Kalafat, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Kerem Kalafat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

İşte Kerem Kalafat'ın açıklamaları:

"9 yaşında yavru kartal olarak girdiğim kulüpten Beşiktaş'ın yetiştirdiği profesyonel bir futbolcu olarak ayrılıyorum.

Bu zamana kadar çocukluğumun, 12 senemin geçtiği Beşiktaş kulübümde şanlı formayı giymenin hayaliyle yaşadım ve o şanlı forma ile sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Beşiktaş'a geldiğim günden beri üzerimde emeği olan tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve idari kadroya sonsuz teşekkürlerimi sunarım

Hayatımın en güzel günlerini geride bırakarak yeni maceralara atıldığımı duyurmak istiyorum. Desteğini benden bir an bile esirgemeyen Beşiktaş Aileme sonsuz teşekkürler ediyorum Hakkınızı Helal Edin.. Kerem Kalafat"

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Kerem Kalafat, Beşiktaş'ın A takımında 5 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

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