Kerem Demirbay'a ayrılık izni

Galatasaray teknik heyeti, Kerem Demirbay için sezon sonunda ayrılık izni yönünde yönetime rapor sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay'a ayrılık izni
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17 Mart 2025 10:26
Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ın ayrılığına izin çıktı.

Geldiği ilk sezonda attığı goller ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olan Kerem Demirbay, bu yıl ise hem formasından hem de performansından uzak kaldı.

31 yaşındaki oyuncunun formunun yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kerem'e teklif gelmesi halinde satılması yönünde rapor sundu. 

BU SEZON KEREM DEMİRBAY

Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.  

 
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