Kerem Demirbay'a ayrılık izni

Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ın ayrılığına izin çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Geldiği ilk sezonda attığı goller ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olan Kerem Demirbay, bu yıl ise hem formasından hem de performansından uzak kaldı.
31 yaşındaki oyuncunun formunun yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kerem'e teklif gelmesi halinde satılması yönünde rapor sundu.
BU SEZON KEREM DEMİRBAY
Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Geldiği ilk sezonda attığı goller ve sergilediği performansla şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olan Kerem Demirbay, bu yıl ise hem formasından hem de performansından uzak kaldı.
31 yaşındaki oyuncunun formunun yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Kerem'e teklif gelmesi halinde satılması yönünde rapor sundu.
BU SEZON KEREM DEMİRBAY
Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.