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Kerem Atakan Kesgin, kendini hatırlattı

Beşiktaş'ın sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin, hazırlık maçlarında parlamayı başardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kerem Atakan Kesgin, kendini hatırlattı
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03 Aralık 2022 10:33
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı Beşiktaş iyi değerlendirmek istiyor. Verilen bu arada hazırlık maçları yapan siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, dikkat çekti.

Mücadelenin 85. dakikasında Kerem Atakan Kesgin skoru dengeleyen isim oldu. Beşiktaş atağında Oğuzhan sol çizgiden çevirdi ve iki Beşiktaş oyuncusunun dokunamadığı top penaltı noktasında önünde kaldı ve düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi.

İSTANBUL MAÇINDA DA SAHNEDEYDİ

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Oynanan karşılaşmayı ev sahibi Beşiktaş 4-0 kazandı. Müsabakada Kerem Atakan Kesgin, yine golünü atmıştı. Genç oyuncunun yükselen performansı dikkat çekmeye devam ediyor.

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