Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Rusya'dan gelen teklifi reddetti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!
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09 Temmuz 2024 10:05
Kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan teklif geldi.

Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi.

Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.

Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euro'luk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray, 15 milyon euro talep ediyor.

2026'ya kadar kontratı olan Kerem, daha düşük fiyata bırakılmayacak. 

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