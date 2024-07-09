Kerem Aktürkoğlu'ndan o takıma ret!

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan teklif geldi.
Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi.
Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.
Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euro'luk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray, 15 milyon euro talep ediyor.
2026'ya kadar kontratı olan Kerem, daha düşük fiyata bırakılmayacak.
Spartak Moskova'nın ilgilendiği 25 yaşındaki oyuncu, Rusya'dan gelen teklifi geri çevirdi.
Menajerinin Avrupa'dan Real Sociedad başta olmak üzere birçok takımla görüşme halinde olduğu Kerem'e yeni teklif getirmesi bekleniyor.
Daha önce Sociedad'dan gelen 13 milyon euro'luk sözlü öneriyi geri çeviren Galatasaray, 15 milyon euro talep ediyor.
2026'ya kadar kontratı olan Kerem, daha düşük fiyata bırakılmayacak.