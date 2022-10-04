Kerem Aktürkoğlu krizi sürüyor! Sorun para mı?

Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.Başarılı futboluyla geçen sezona damga vuran genç oyuncu, bu sezon beklentilerin altında kalırken düşük maaşı nedeniyle kendisini sahaya yeterince veremediği şeklinde iddialar ortaya atılmaya başladı.Yıllık 10 milyon TL alan Kerem'in menajeriyle yönetim arasında zam görüşmelerinin bir süredir devam ettiği öğrenildi.Kerem, 2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş ve yıllık 900 bin TL'lik kontrata imza atmıştı. Geçtiğimiz sezon dönemin başkanı Burak Elmas tarafından iyileştirme yapılan Kerem'in maaşı 10 milyon TL'ye yükselmişti.Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpten yeni maaş beklentisinin 30 milyon TL olduğu ifade edilirken yönetimin ise 20 milyon TL önerdiği gelen haberler arasında...Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de oynanan tüm mücadelelere ilk 11'de başladı. 8 maçta görev yapan Kerem, sadece Kasımpaşa karşısında 2 golle öne çıkabildi. Diğer maçlarda ise skora bir katkı veremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.