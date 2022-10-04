Kerem Aktürkoğlu krizi sürüyor! Sorun para mı?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performans düşüklüğü olay olmuştu. Yönetim yıldız futbolcu ile maaş görüşmelerini sürdürüyor. Milli futbolcunun istediği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu krizi sürüyor! Sorun para mı?
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04 Ekim 2022 08:17
Süper Lig'de ilk 8 hafta biterken Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tartışılmaya devam ediyor.

Başarılı futboluyla geçen sezona damga vuran genç oyuncu, bu sezon beklentilerin altında kalırken düşük maaşı nedeniyle kendisini sahaya yeterince veremediği şeklinde iddialar ortaya atılmaya başladı.

Yıllık 10 milyon TL alan Kerem'in menajeriyle yönetim arasında zam görüşmelerinin bir süredir devam ettiği öğrenildi.

ARADA UÇURUM VAR

Kerem, 2020-21 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş ve yıllık 900 bin TL'lik kontrata imza atmıştı. Geçtiğimiz sezon dönemin başkanı Burak Elmas tarafından iyileştirme yapılan Kerem'in maaşı 10 milyon TL'ye yükselmişti.

Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpten yeni maaş beklentisinin 30 milyon TL olduğu ifade edilirken yönetimin ise 20 milyon TL önerdiği gelen haberler arasında...

KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de oynanan tüm mücadelelere ilk 11'de başladı. 8 maçta görev yapan Kerem, sadece Kasımpaşa karşısında 2 golle öne çıkabildi. Diğer maçlarda ise skora bir katkı veremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 

 
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