Kerem Aktürkoğlu frikik çalışıyor

Alanya deplasmanında harika bir frikik golü atan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu frikik çalışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 11:56
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Performansıyla Beşiktaş derbisine damgasını vurmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Florya'da idmanlardan sonra ekstra duran top çalışmaları yapıyor. 

Alanyaspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan genç yetenek, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.

ÖNCELİK KEREM'İN

Oliveira ile birlikte duran topları değişmeli olarak kullanan Kerem, Beşiktaş karşısında tehlikeli bölgede kazanılacak frikikte meşin yuvarlağın başına geçen isim olmaya kararlı. Okan Buruk'un da önceliği bu kez Kerem'e tanıyacağı öğrenildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery