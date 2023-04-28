Performansıyla Beşiktaş derbisine damgasını vurmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Florya'da idmanlardan sonra ekstra duran top çalışmaları yapıyor.



Alanyaspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan genç yetenek, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.



ÖNCELİK KEREM'İN



Oliveira ile birlikte duran topları değişmeli olarak kullanan Kerem, Beşiktaş karşısında tehlikeli bölgede kazanılacak frikikte meşin yuvarlağın başına geçen isim olmaya kararlı. Okan Buruk'un da önceliği bu kez Kerem'e tanıyacağı öğrenildi.



