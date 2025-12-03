02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
4-5
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-1
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
2-2
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
2-0
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
3-1
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
0-1

Kenan Yıldız oynadı, Juventus kupada çeyrek finale çıktı

İtalya Kupası'nın son 16 turunda sahasında Udinese'yi 2-0 yenen Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kenan Yıldız oynadı, Juventus kupada çeyrek finale çıktı
İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Juventus, Udinese'yi konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

Ev sahibi ekibin gollerini dakika 23'te Matteo Palma (K.K.) ve dakika 68'de penaltı vuruşundan Manuel Locatelli kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.

Juventus, çeyrek finalde Atalanta-Genoa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

