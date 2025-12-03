İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Juventus, Udinese'yi konuk etti.
Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.
Ev sahibi ekibin gollerini dakika 23'te Matteo Palma (K.K.) ve dakika 68'de penaltı vuruşundan Manuel Locatelli kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Edon Zhegrova'ya bıraktı.
Juventus, çeyrek finalde Atalanta-Genoa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kenan Yıldız oynadı, Juventus kupada çeyrek finale çıktı
İtalya Kupası'nın son 16 turunda sahasında Udinese'yi 2-0 yenen Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.
İtalya Kupası'nda son 16 turu maçında Juventus, Udinese'yi konuk etti.
