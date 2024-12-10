Kenan Yıldız'dan Manchester City maçı açıklaması

Juventus'lu Türk futbolcu Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları M.City karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız'dan Manchester City maçı açıklaması
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10 Aralık 2024 19:23
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Maçın harika geçeceğini düşünen 19 yaşındaki futbolcu, "Bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Her maçta olduğu gibi bu maça da iyi hazırlandık. Bu maçtan olumlu bir sonuç almayı umuyoruz." dedi.

Juventus formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Kenan Yıldız, 4 gol 3 asist üretti.

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