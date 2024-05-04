Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Allegri, midesinden sıkıntı yaşayan (Gastroenterit, mide gribi) Kenan Yıldız'ın antrenmanda yer almadığını ve Roma karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.



KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.



ROMA MAÇI NE ZAMAN?



Juventus, Roma ile pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.





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