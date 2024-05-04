Kenan Yıldız'dan kötü haber!

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, midesinden sorun yaşayan Kenan Yıldız'ın Roma maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kenan Yıldız'dan kötü haber!
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04 Mayıs 2024 13:16
Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Allegri, midesinden sıkıntı yaşayan (Gastroenterit, mide gribi) Kenan Yıldız'ın antrenmanda yer almadığını ve Roma karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus, Roma ile pazar günü TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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