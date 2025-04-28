Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!

Juventus'un Monza'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart gören milli futbolcu Kenan Yıldız, maç sonrası özür açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
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28 Nisan 2025 17:33
Son güncelleme 28 Nisan 2025 17:34
Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Monza ile oynanan lig mücadelesinin ilk yarısının bitiminde direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından genç yıldız, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Kenan, açıklamasında rakibine kasıtlı bir müdahale niyeti taşımadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum."

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