Kemba'nın Knicks ile sözleşmesi, iki yıllığı 18 milyon dolarlık!

New York Knicks point guardı Kemba Walker'ın Knicks ile sözleşmesinin, iki sezonu 18 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.



Walker'ın Oklahoma City Thunder ile serbest kalmasının bir parçası olarak 20 milyon dolardan vazgeçtiği belirtilmişti. Walker, dört yıllığı 141 milyon dolarlık kontratının ikinci yılındayken, Boston Celtics tarafından takas edildi.



Süregelen diz sorunları ile uğraşmadan önce 2019-20 sezonunda All-Star seçilmiş olan Walker, geçtiğimiz sezon Celtics ile 43 maçta 19.3 sayı, 4.0 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları tutturmuştu.



