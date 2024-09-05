San Antonio Spurs guardı Keldon Johnson, yeni takım arkadaşı Chris Paul için 3 numaralı formasından vazgeçerek 0 numaraya geçiş yaptığını duyurdu.



Instagram'da 2024-25 sezonu için 0 numaraya geçeceğini duyuran Johnson, Paul'un yıllardır giydiği 3 numaralı formasını giymeye devam etmesinin önünü açtı.



NBA'deki altıncı sezonuna giren Johnson, kariyeri boyunca 3 numarayı giymişti. Kariyerindeki yedinci takımıyla 20'nci sezonuna girecek olan CP3 ise aynı şekilde 3 numaradan vazgeçmemişti.



Johnson, 2023-24 sezonunda San Antonio formasıyla 15,7 sayı, 5,5 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalarken, Paul ise Golden State Warriors için 58 maçta 9,2 sayı, 6,8 asist ve 3,9 ribaund istatistikleri tutturmuştu.





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