Keçiörengücü ve Sivasspor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırladı.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 11, Sivasspor ise 13 puana yükseldi.
Ligin 11. haftasında Keçiörengücü, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Mustafa Güçer
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hüseyin Bulut (Dk. 82 Roshi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan, Ezeh, Ali Akman (Dk. 77 Rroca), Diouf (Dk. 70 Fernandes)
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 88 Kamil Fidan), Charisis (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Emre Gökay (Dk. 59 Malle), Avramovski, Ethemi (Dk. 80 Kimpioka), Bekir Turaç Böke (Dk. 88 Badji)
Sarı kartlar: Dk. 20 Emirhan Başyiğit, Dk. 44 Avramovski, Dk. 65 Appindangoye, Dk. 78 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 70 Ezeh, Dk. 90+2 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 11, Sivasspor ise 13 puana yükseldi.
Ligin 11. haftasında Keçiörengücü, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ozan Ergün, Kemal Elmas, Mustafa Güçer
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Hüseyin Bulut (Dk. 82 Roshi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan, Ezeh, Ali Akman (Dk. 77 Rroca), Diouf (Dk. 70 Fernandes)
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 88 Kamil Fidan), Charisis (Dk. 80 Özkan Yiğiter), Emre Gökay (Dk. 59 Malle), Avramovski, Ethemi (Dk. 80 Kimpioka), Bekir Turaç Böke (Dk. 88 Badji)
Sarı kartlar: Dk. 20 Emirhan Başyiğit, Dk. 44 Avramovski, Dk. 65 Appindangoye, Dk. 78 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 70 Ezeh, Dk. 90+2 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)