Keçiörengücü, lideri "Eze Eze" yendi!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, düşme hattındaki Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Keçiörengücü, lideri 'Eze Eze' yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2021 15:31
Emeka Friday Eze
Emeka Friday Eze
Sturm Graz
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, düşme hattındaki Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele Keçiörengücü'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ümraniyespor'un golleri 3. dakikada Idrissa Camara ve 44. dakikada penaltı kullanan Yonathan Del Valle'den geldi.

Keçörengücü'nün 3 golünü de 27, 75 ve 90. dakikadalarda Emeka Eze kaydetti.

ANKARA EKİPLERİ ÜMRANİYE'Yİ YAKTI

Geçen haftaya kadar namağlup ilerleyen ve son maçında Ankaragücü'ne mağlup olan Ümraniyespor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

Bu karşılaşmanın ardından lider Ümraniyespor 27 puanda kaldı. Keçiörengücü ise puanını 13'e yükseltti.

Gelecek hafta Ümraniyespor, Boluspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise deplasmanda Menemenspor'la karşı karşıya gelecek.

 

 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.