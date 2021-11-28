Keçiörengücü, lideri 'Eze Eze' yendi!

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, düşme hattındaki Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele Keçiörengücü'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Ümraniyespor'un golleri 3. dakikada Idrissa Camara ve 44. dakikada penaltı kullanan Yonathan Del Valle'den geldi.



Keçörengücü'nün 3 golünü de 27, 75 ve 90. dakikadalarda Emeka Eze kaydetti.



ANKARA EKİPLERİ ÜMRANİYE'Yİ YAKTI



Geçen haftaya kadar namağlup ilerleyen ve son maçında Ankaragücü'ne mağlup olan Ümraniyespor, bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.



Bu karşılaşmanın ardından lider Ümraniyespor 27 puanda kaldı. Keçiörengücü ise puanını 13'e yükseltti.



Gelecek hafta Ümraniyespor, Boluspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise deplasmanda Menemenspor'la karşı karşıya gelecek.

















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