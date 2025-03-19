Keçiören Belediyesi yenilerek Sultanlar Ligi'nden düştü

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Zerenspor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Son maçların ardından Nilüfer Belediyespor Eker ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, lig etabını 5 galibiyetle tamamladı. Nilüfer Belediyespor Eker'in 20 puanına karşılık 16 puanı bulunan Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Fulden Ural, Ceren Karagöl, Jaksic, White, Ergül Avcı, Ndiaye (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Yordanova, Burcu Yönder, Ghani)
Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Mihajlovic, İdil Naz Başcan, Kochurina, Hilal Kocakara (Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Malinov, Fabris, Kübra Akman)
Setler: 25-21, 21-25, 26-24, 26-28, 11-15
Süre: 137 dakika
Son maçların ardından Nilüfer Belediyespor Eker ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, lig etabını 5 galibiyetle tamamladı. Nilüfer Belediyespor Eker'in 20 puanına karşılık 16 puanı bulunan Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Fulden Ural, Ceren Karagöl, Jaksic, White, Ergül Avcı, Ndiaye (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Yordanova, Burcu Yönder, Ghani)
Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Mihajlovic, İdil Naz Başcan, Kochurina, Hilal Kocakara (Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Malinov, Fabris, Kübra Akman)
Setler: 25-21, 21-25, 26-24, 26-28, 11-15
Süre: 137 dakika