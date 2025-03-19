Keçiören Belediyesi yenilerek Sultanlar Ligi'nden düştü

Zerenspor, Keçiören Belediyesi'ni deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiören Belediyesi yenilerek Sultanlar Ligi'nden düştü
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19 Mart 2025 17:02
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Zerenspor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

Son maçların ardından Nilüfer Belediyespor Eker ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, lig etabını 5 galibiyetle tamamladı. Nilüfer Belediyespor Eker'in 20 puanına karşılık 16 puanı bulunan Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Fulden Ural, Ceren Karagöl, Jaksic, White, Ergül Avcı, Ndiaye (Dilara Yeşil, Selin Navruz, Yordanova, Burcu Yönder, Ghani)

Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Mihajlovic, İdil Naz Başcan, Kochurina, Hilal Kocakara (Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Malinov, Fabris, Kübra Akman)

Setler: 25-21, 21-25, 26-24, 26-28, 11-15

Süre: 137 dakika

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