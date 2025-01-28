Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktörlük görevine Bosna-Hersek kökenli Hırvat çalıştırıcı Sergej Jakirovic'i getirdi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic
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28 Ocak 2025 18:02
Kayserispor, teknik direktörlük görevine Bosna-Hersek kökenli Hırvat çalıştırıcı Sergej Jakirovic'i getirdi.

Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı.

SERGEJ JAKIROVIC KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Bosna-Hersek'te doğan Jakirovic, teknik adamlık kariyerinde Dinamo Zagreb başta olmak üzere birçok Balkan kulübünde görev aldı.

İMZA BEKLENİYOR

Disiplinli oyun anlayışı ve taktik zekasıyla tanınan Jakirovic'in önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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