Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman ile devam ediyor.



Kayseri Yeni Doğan Gazetesi'nde yer alan habere göre,geçen sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios 2022-2023 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giyecek.



2020-2021 sezonunda Kayserispor'da transfer olan ve 2 sezonda hem lig hem de kupada toplam 58 maça çıkan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı takımda üçüncü sezonunu yaşayacak.



Dün Kayseri'ye gelerek takıma dâhil olan Dimitrios Kolovetsios, çalışmalara başladı.





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