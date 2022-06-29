Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşma sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Kolovetsios ile yeniden anlaştı
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29 Haziran 2022 17:24
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman ile devam ediyor.

Kayseri Yeni Doğan Gazetesi'nde yer alan habere göre,geçen sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi sona eren başarılı savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios 2022-2023 sezonunda da sarı kırmızılı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunda Kayserispor'da transfer olan ve 2 sezonda hem lig hem de kupada toplam 58 maça çıkan Dimitrios Kolovetsios, sarı kırmızılı takımda üçüncü sezonunu yaşayacak.

Dün Kayseri'ye gelerek takıma dâhil olan Dimitrios Kolovetsios, çalışmalara başladı.

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