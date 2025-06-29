Kayserispor'da sessizlik alarm veriyor!

Kayserispor'da derin bir sessizlik yaşanıyor. 1 Temmuz Pazartesi günü sezon hazırlıklarına başlayacak olan Sarı-Kırmızılı ekip, ne iç transferde ne de dış transferde ciddi bir adım atabildi. Kayseri sabırsız, kulüpte ise yaprak kımıldamıyor.



TAHTA KAPALI, UMUTLAR ASKIDA



Transfer tahtası hala açılmadı ve Kayserispor'un geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Süper Lig'de ayakta kalmak isteyen bir takım için bu denli pasif bir hazırlık süreci, endişe verici olmaktan öte, alarm zillerini çaldırıyor. Yönetim, çözüm üretmek yerine zaman kaybediyor.

Kayserispor'un şu ana kadarki transfer hareketliliği, yalnızca Kayra Cihan'la yapılan 5 yıllık sözleşme ve Majid Hosseini'nin 2 yıl daha kalacak olmasıyla sınırlı. Lionel Carole'un sözleşmesi ise otomatik olarak uzadı. Ancak bu hamleler beklentileri karşılamaktan çok uzak.Sezon başı hazırlıkları için son düzlüğe girilmişken, bu suskunluk Kayserispor'u sezona moralsiz ve hazırlıksız sokabilir. Transfer tahtası açılmadan bu sessizlik bozulmazsa, yeni sezon yalnızca sahada değil, yönetim kademesinde de ciddi kayıplarla geçebilir.(Haber: Faruk Aydemir)