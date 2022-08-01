Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarına başladı
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01 Ağustos 2022 23:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına salı günü devam edecek.

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