Süper Lig'de 31. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan Hes Kablo Kayserispor, 2-1 öne geçti ama Çaykur Rizespor son anlarda bulduğu iki golle maçı 3-2 kazandı.Çaykur Rizespor'un gollerini 11. dakikada Braian Samudio, 90+2. dakikada Denys Garmash ve 90+4. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 32. dakikada frikikten Diego Angelo ve 86. dakikada penaltıdan Artem Kravets attı.Konuk ekip Hes Kablo Kayserispor'da Gustavo Campanharo 75. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor da 31 puanda kaldı.Süper Lig'de 13 Temmuz Pazartesi günü Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.8. dakikada köşe vuruşunda takım arkadaşı ile paslaşan Mensah'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.11. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Abdullah Durak ile verkaça giren Orhan Ovacıklı ceza sahası sağ çaprazında içeri girdikten sonra boş durumdaki Samudio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Lung'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-029. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza yayı üzerinden Kravets'in çıkardığı topa yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışında düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Diego'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-139. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Mesanoviç'in plase vuruşunda top üst direğe vurarak oyun alanına geri döndü.. dakikada Vetrih'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Lung, son anda köşeden filelere gitmekte olan topu parmakları ile kornere çeldi.63. dakikada Boldrin yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda kaleci Lung, yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.86. dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesine hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Kravets'in vuruşunda kaleci Tarık Çetin köşeyi doğru tercih etse de top filelere gitti: 1-290+2. dakikada Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Alberk Alkoç'un düzeltip vuruşunda, altı pas içerisinde Garmash topuğu ile dokunarak topu filelere gönderdi: 2-290+4. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Ivanildo Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2Çaykur DidiAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem SatmanTarık Çetin, Orhan Ovacıklı (Dk.88 Atakan Akkaynak), Talbi, Fernandes, Melnjak (Dk.88 Alberk Koç), Abdullah Durak (Dk.70 Garmash), Vetrih (Dk.79 Boriachuk), Sasse (Dk.46 Diomande), Boldrin, Samudio, SkodaLung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir Subaşı (Dk.68 Lopes), Djedje, Mensah, Hasan Hüseyin Acar (Dk.83 Rienstra), Campanharo, Mesanoviç (Dk.70 Situm), KravetsDk.11 Samudio, Dk.90+2 Garmash, 90+3 Fernandes (Çaykur Rizespor) Dk.32 Diego, Dk.86 Kravets (penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)Dk.76 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)Dk.30 Orhan Ovacıklı, Dk.43 Vetrih, Dk.90+6 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.83 Hasan Hüseyin Acar (Hes Kablo Kayserispor)