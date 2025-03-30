Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Fransa'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
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30 Mart 2025 13:52
Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Fransa'ya gitti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 1-4 Nisan tarihlerinde Tignes'te düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamladı.

Kafile başkanlığını Ünal Bingül'ün yaptığı milli takım Aliye Zeynep Bingül, Muhsin Murat Bingül, Ayşe Kader Yavuz, Ali Umut Çat ve Nusret Doğukan Toptaş'tan oluşuyor.

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