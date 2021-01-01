Kawhi anlaşmasını feshedip, Clippers'la yeni bir kontrat yapabilir

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın bu ölü sezon döneminde Clippers'taki sözleşmesini feshedip yeni bir kontrat imzalamasının beklendiği bildirildi.



NBA'den Marc Stein'e göre, Kawhi'ın kontratının son yılındaki opsiyonunu kullanmayarak, Clippers ile yeniden kontrat imzalaması bekleniyor:



"Lig kaynaklarının ifadesine göre en olası senaryo, Leonard'ın Clippers ile yeniden sözleşme imzalamayı seçmesi ya da Steve Ballmer'ın en kötü kabusu olabilecek şekilde, başka bir yere imza atarak ligi şok etmesi.



Leonard'ın Güney Kaliforniya'ya olan iyi bilinen yakınlığı, çeşitli rakip takımların üçüncü kez takım değiştirmeye ilgi duymayacağını varsaymalarına neden olmuştu. Ancak Leonard'ın elde edilemeyeceğine dair düşünceler, serbest oyuncu döneminin yaklaştığı 2 Ağustos'un başlangıcından itibaren biraz azalıyor gibi görünüyor."



Leonard'ın, 2021 NBA Playoffları sırasında meydana gelen çapraz sakatlığının iyileşme sürecinde bulunmasına rağmen, bu sezon serbest oyuncu olması bekleniyor.



Clippers ile iki sezonda Kawhi Leonard, maç başına 26 sayı, 6.8 ribaund ve beş asist ortalamaları tutturmuştu ve ekibini bu yılki ilk Batı Konferansı Finalleri de dahil olmak üzere iki kez playofflara taşımıştı.



