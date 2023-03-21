Kastamonulu genç sporcu altın madalya hedefliyor

Ankara'da düzenlenecek Ümitler ve Gençler Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kastamonulu sporcu Hamza Eren Göksu şampiyonada birincilik hedefliyor.



Türkiye ve Balkan şampiyonu Göksu, antrenörü Eldar Elizade eşliğinde 23-28 Mart'ta başkentte düzenlenecek Ümitler ve Gençler Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.



Maç tarihleri nedeniyle yarın yola çıkacak 16 yaşındaki sporcu, Ankara'dan madalyayla dönmek istiyor.



Hamza Eren Göksu, AA muhabirine, 5 yıldır muaythai ile uğraştığını söyledi.



Üst gençlerde 48 kiloda mücadele edeceğini anlatan Göksu, "Spora babamın yoğun isteği ile başladım. Benim bu sporla uğraşmamı çok istemişti. Eldar hocam eşliğinde çalışmalara başladım. 2019'da Balkan şampiyonu oldum. 2020 ve 2021'de Türkiye şampiyonluğum var. 2022'de Antalya'da yapılan Antalya Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 45 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonluğu. Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.



Göksu, dünya şampiyonu olan arkadaşı Yiğit Bulut'un hazırlıklarda kendisine eşlik ettiğini belirtti.



"Depremzede arkadaşlarım için bu maçı alacağım"



Türkiye'de yaşanan depremin herkes gibi kendisini de çok üzdüğünü, duygusal olarak büyük acılar yaşandığını dile getiren genç sporcu, "Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avrupa Şampiyonası ülkemizde yapılıyor. Depremzede arkadaşlarımıza moral ve motivasyon gerekli. Depremzede arkadaşlarım için bu maçı alacağım." ifadelerini kullandı.



Elizade: "Türkiye'nin gücünü Avrupa'ya göstermiş olacağız"



Antrenör Eldar Elizade ise 10 yıldır Leon Spor Kulübü olarak Kastamonu'da çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini söyledi.



Hamza Eren ile 5 yıldır aynı yolda yürüdüklerini anlatan Elizade, "Kendisi yetenekli ve başarılı bir sporcu. Muaythai dışında kick boks ve wuşhu branşlarında da kendini kanıtlamış bir sporcu. Kick boks ve wuşhu branşlarında da Türkiye şampiyonluğu var." diye konuştu.



Önemli maçlara çıkacaklarını belirten Elizade, şunları kaydetti:



"Bu sene Avrupa kotası almak nasip oldu. Ben Hamza'nın şampiyon olacağına inanıyorum. Herkesi maçları izlemeye davet ediyoruz. Gün birlik günü. Türkiye'nin gücünü bütün Avrupa'ya göstermiş olacağız."





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