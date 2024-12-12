Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, cuma günü saat 20.00'de Eyüpspor'u evinde ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Eyüpspor'u konuk ediyor
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12 Aralık 2024 14:09
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, cuma günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 15 haftada topladığı 16 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi başlayan Eyüpspor ise son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı eflatun-sarılı ekip, 15 haftada 26 puan topladı ve 4. sırada kendine yer buldu.

 

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