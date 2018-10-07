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Karşıyaka'da TOFAŞ şoku: "Utanç içerisindeyim!"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilenen kadro, teknik heyet ve büyük umutlarla başlayan Pınar Karşıyaka Tofaş'a 27 sayı farkla, 82-55 yenilince, camiaya büyük bir yıkım oldu.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da TOFAŞ şoku: 'Utanç içerisindeyim!'
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07 Ekim 2018 15:15
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilenen kadro, teknik heyet ve büyük umutlarla başlayan Pınar Karşıyaka, ilk hafta evinde büyük bir şok yaşadı.

İç sahadaki kalesi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, taraftarı önünde Tofaş'a 27 sayı farkla, 82-55 yenilen Karşıyaka, mağlubiyete üzüldü. Rakibine daha önce hazırlık maçlarında da 2 kez mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip maç sonrası parkeyi taraftarlarının protestosuyla terk etti. Konuk Tofaş ise salonda Karşıyaka taraftarının alkışlarıyla ayrıldı. Karşıyaka'da özellikle toplam 1 sayı üreten uzunlar Egemen ve İlkan ile büyük umutlarla alınıp 2 sayı atan guard Walker'ın kötü performansı eleştiri topladı.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan başkan Turgay Büyükkarcı, takımın ağır yenilgisi sonrası taraftardan sosyal medya kanalıyla özür dileyip, "Utanç verici bir maçtı, bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Tek sorumlu benim ve özür dilerim" açıklamasını yaptı. Maça 4 yabancıyla çıkmak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekipte Çin'deki sezonunun geç bitmesi nedeniyle hazırlık dönemini kaçıran, hasta olduğu gerekçesiyle geçen hafta gelmeyen yeni transferlerden Henry'nin bu hafta takıma katılması bekleniyor. Pınar Karşıyaka, haftaya ligde Beşiktaş'a konuk olduktan sonra FIBA Europe Cup'ta ilk maça çıkacak.

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