Karşıyaka yine sorunlarla uğraşıyor

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 8 hafta öncesi şampiyonluk yarışından kopmayan Karşıyaka aylardır süren maddi sıkıntıları nedeniyle yine dertli. Geçen hafta çözülemeyen mali sorunlar yüzünden takıma bu yıl büyük destek sağlayan Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'in yanı sıra ana yönetimden istifaların yaşandığı yeşil-kırmızılılarda futbolcular 2 galibiyet primi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin çalışanları da 3,5 aylık biriken maaşlarını bekliyor.



Daha önce maaş ödemelerinin aksaması yüzünden idari kadrodan ayrılıkların yaşandığı Karşıyaka'da tesis çalışanları da zorda. Şube yönetimi ayrıldığı için tesislerde kalan 12 futbolcu ve antrenörlere hafta başında yemek çıkmazken, Futbol Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek son anda devreye girerek günlük yemek ve tesisin haftalık erzak alışverişini yaptı.



FUTBOLA İLKER AKPINAR



Karşıyaka'da Ayhan Gültekin'in ayrıldığı futbol şubesi, ana yönetimden İlker Akpınar ve Özgür Okan'a emanet edildi. Kalan haftalarda futbolu yönetecek ikili tesislere giderek takımla ve çalışanlarla toplantı yapıp antrenörler ve çalışanlara maaş, futbolculara primleri ödeme sözü verdi. Yeşil-kırmızılılar takıma Ergene Velimeşespor maçı öncesi ödeme yaparak krizin önüne geçmeye çalışıyor.



Karşıyaka'da Selçuk Yaşar Tesisleri'nin su faturası ise son olarak ekim ayında hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan döneminde ödenirken, yöneticiler geçen hafta suları kesmek için tesislere gelen İZSU yetkililerinden ek süre aldı.



