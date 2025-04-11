Karşıyaka'ya finaller öncesi Ergüllü morali

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan, 14 haftadır bileği yalnız 1 kez bükülüp 7 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkmak için umutlarını artıran Karşıyaka'ya final dönemi öncesi Başkan İlker Ergüllü'den prim dopingi geldi.



Bu sezon aylardır futbol şubesinin masraflarını büyük oranda tek başına karşılayan Ergüllü, takımın prim alacaklarını kapatacak. Yeşil-kırmızılılara 2 prim ödemesi yapacak Başkan İlker Ergüllü, normal sezonda kalan 3 maça ise prim açıklamayıp, Play-Off maratonu öncesi mayıs ayı başında takıma hakediş, teknik heyete ise maaşlarını ödeme sözü verdi.



Toplam 1.2 milyon TL civarında tutan primleri karşılayan Ergüllü'nün 6 milyon TL tutarındaki hakedişler için arayışlara başladığı öğrenildi. Geçen haziran ayında kurduğu yönetim sezon içinde dağılan, aralık ayındaki olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için toplama bir listeyle son anda yeniden başkan seçilen İlker Ergüllü kulübe bireysel olarak 61 milyon TL'si hacizli 70 milyon TL'nin üzerinde kaynak aktarmıştı.



Grupta pazar günü Silifke Belediyespor'u cezası nedeniyle taraftarından yoksun ağırlayacak Kaf-Kaf son 3 maç öncesi 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşıyaka ikinciliği garantilerse Play-Off'da direkt grup finaline kalacak.



