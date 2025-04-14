3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yakaladığı müthiş serinin ardından cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta evinde Silifke Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Karşıyaka hem sezon başından beri kovaladığı şampiyonluğu ezeli rakibi Bursaspor'a kaptırdı hem de bitime 2 hafta kala grup ikinciliğini riske attı.
Grupta son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik seri yakalayıp Play-Off potasındaki rakibi önüne ikinciliği garantileyerek direkt grup finaline kalma hedefiyle çıkan Kaf-Kaf kabusu yaşadı.
İlk yarıda yenik duruma düştüğü maçta İshak'la 90+1'de eşitliği yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, 90+3'te kaleci Hakan'ın elinden kaçırdığı topla yenilgiye razı oldu.
Bursaspor'un binlerce taraftarının doldurmasıyla iç sahaya çevirdiği Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki deplasmanda Artvin Hopaspor'u 2-1 yenip 67 puanla şampiyon olduğu grupta 57 puanla ikinci sırada kalan Karşıyaka, takipçisi Belediye Kütahyaspor'un puan farkını 3'e indirmesine engel olamadı.
Bornova 1877'yi aynı gün İzmir'de 4-3 yenen Kütahya 54 puana ulaştı. Kütahya ekibine bu hafta 20 Nisan Pazar günü konuk olacak Karşıyaka kazanırsa grup ikinciliğini garantileyecek, mağlup olursa ise son hafta öncesi yerini rakibine kaptıracak.
Normal sezonda önünde Kütahya ve Bursaspor maçları kalan Karşıyaka grup ikincisi olursa Play-Off'ta direkt grup finaline kalacak. Kaf-Kaf'ın ikinciliği kaybederse ise 2'nci Lig için 6 maç oynayıp 4 rakibi birden elemesi gerekecek.
Karşıyaka ikinciliği riske attı
Silifke Belediyespor'a 2-1 yenilen Karşıyaka, hem ezeli rakibi Bursaspor'a şampiyonluğu kaptırdı hem de grup ikinciliğini riske attı.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yakaladığı müthiş serinin ardından cezası nedeniyle taraftarından yoksun çıktığı maçta evinde Silifke Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Karşıyaka hem sezon başından beri kovaladığı şampiyonluğu ezeli rakibi Bursaspor'a kaptırdı hem de bitime 2 hafta kala grup ikinciliğini riske attı.
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