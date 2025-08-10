Karşıyaka'dan yıllar sonra bir ilk!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek İzmir futbolunun köklü takımı Karşıyaka yeni sezon öncesi yıllardır yapmadığı bir geleneği tekrar hayata geçirecek.



Önceki yıllarda her sezon öncesi statta sezon açılışı yapıp taraftarını takımla buluşturan Kaf-Kaf senelerdir unuttuğu geleneği bu yıl tekrarlayacak. Yeşil-kırmızılı yönetim, tepeden tırnağa yeni kurulan takımın taraftar ile bütünleşmesi için adım atacak. Karşıyaka, 22 Ağustos Cuma akşamı Alsancak Stadı'nda sezon açılışı yapacak. Karşıyaka'nın sezon açılışında taraftarı ile bulaşacağı özel maçta ilk haftayı bay geçecek 2'nci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ile karşılaşması bekleniyor.



Yapılacak organizasyon için hatıra bileti satılması planlanıyor. Futbol takımının sahada olacağı karşılaşmada basketbol ve voleybol takımlarının da tribünde yer alması öngörülüyor.



Karşıyaka Spor Kulübü'nün gelenekleri arasında olan sezon açılışı törenlerinde geçmiş yıllarda Yalı'daki Karşıyaka İlçe Stadı yıkılmadan önce kulübün tüm branşları ve altyapı oyuncuları statta taraftarın huzuruna çıkardı.



Başta yeni transferler olmak üzere A takım oyuncuları tek tek taraftara tanıtılırdı. Açılış töreninde Karşıyaka futbol A takımı ile genç takımı taraftarın önünde bir gösteri maçı yapardı. İlçe Stadı'nın bir türlü yapılamayan yeni stat projesi kapsamında yıkılmasının ardından bu gelenek hiç tekrarlanmadı.



Geçen yıl normal sezonun son haftasında oynanan Bursaspor maçı sonrası PFDK'dan 2 maç ceza alıp bu cezaların ilkini Play-Off'taki Muşspor sınavında çeken Karşıyaka, 7 Eylül'de Afyonspor'la oynayacağı yeni sezonun ilk sınavında da taraftarından yoksun olacak. İzmir ekibi üçüncü haftada 21 Eylül'de oynanacak Balıkesirspor karşılaşması ile taraftarıyla buluşacak.



