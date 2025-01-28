Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı
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28 Ocak 2025 21:27
 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tamsöz, başantrenör Ufuk Sarıca'nın 9 Ocak'ta görevini bırakmasının ardından takımın sorumluluğunu üstlenmişti.

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