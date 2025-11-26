26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Karşıyaka'da uzun hasret bitecek

Karşıyaka, 27 gün aradan sonra taraftarı önünde oynayacağı Denizli İdmanyurdu maçında, eksik oyuncularına kavuşarak moral tazelemeyi hedefliyor.

calendar 26 Kasım 2025 15:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da uzun hasret bitecek
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta taraftarı önüne son olarak 2 Kasım'daki Uşakspor maçında çıkan Karşıyaka cumartesi günü Denizli İdmanyurdu sınavıyla 27 gün sonra evinde sahne alacak.

Uşak maçı sonrası Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkan Kaf-Kaf hemen ardından futbolda bahis soruşturması sürecinde alt liglere 2 haftalık ara verilince taraftarına hasret kaldı. Bu sezon oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alıp namağlup şampiyonluk yarışı veren yeşil-kırmızılı ekip cumartesi günü taraftarıyla kavuşacağı maçta kendisi gibi Play-Off hattındaki Denizli temsilcisini yenerek moral tazelemeyi planlıyor.

RAKİPLER DE ÇOK EKSİK

Karşıyaka'da ilk 11'de forma giyen 7 as futbolcu liglerdeki birçok oyuncu gibi bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası almıştı. İzmir ekibi 45'er gün ceza alan golcü Yasin, kaleci Tunay, sağ bek Harun ve stoper Hıdır'a ikinci yarının ilk haftasında yeniden kavuşacak. Denizli İdmanyurdu'nda ise 8 as futbolcu bahis soruşturmasında hak mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Grupta 24 puanla ikinci sıradaki Karşıyaka'nın lige ara verilmeden Ayvalıkgücü beraberliğiyle liderliği kaptırdığı 25 puanlı Kütahyaspor'un ise tam 12 futbolcusuna bahis cezası verildi. Yeşil-kırmızılılarda eski başkanlardan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, takıma maç öncesi moral yemeği verdi.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
