Karşıyaka'da Cicibaş başkan

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta ertelenen genel kurulunda son gün yine aday çıkmaması üzerine kulübün kayyuma kalmaması için liste hazırlayan Aygün Cicibaş, başkan seçildi.Yeşil-kırmızılıların 13 ayda beşinci kez toplanan kongresi Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikahevi'nde yoğun katılımla yapıldı. Kulüpte 1.5 yıla yakın başkanlık yapıp son seçimde aday olmayan İlker Ergüllü'nün sponsor bulamadığı için aday olmadığı Kaf-Kaf'ta adaylık için temaslar yapan Mehmet Karal da son gün 24 Aralık 2024'teki seçimde olduğu gibi yine çekildi. Yaklaşık 1 aydır başkansız kalıp kayyuma gitme tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da son yönetimde basketbol şube başkanı olarak yer alan Aygün Cicibaş daha önce iddia edildiği gibi toplama bir listeyle aday oldu. İlker Ergüllü ve Mehmet Karal'ın yanı sıra birçok eski başkan ve yönetici kongreye gelmedi.Kongrede divan başkanlığını üstlenen Hasan Denizkurdu son toplantıda aday çıkmadığı için seçimi ertelediklerini ancak geçen süreçte son gün yine aday bulunamadığını söyleyerek,dedi.Aygün Cicibaş salonda yaptığı konuşmada,dedi.Cicibaş ve yönetimi ayakta alkışlandı. Karşıyakanın yeni yönetimi Onur Güner, İlker Genç, Safa Şahin, Tolga Hüner, Deniz Köse, Mehmet Doğanalp, Ziyanur Hasbay, Talat Dülge, Mustafa Giray, Alpaslan Baykal, Cem Zeren, Alper Arapoğlu, Özkan Emir Semen isimlerinden oluştu. Yedek yönetim kurulu listesinde Murat Can Demir, Serhat Bayülgen, Emin Kantaroğlu, Alp Bolevin, Ertuğ Kantaroğlu, Turgut Buğra Varlı, Özgür İnam, Erhan Abay, Sinem Aras, Onur Keleş yer aldı.