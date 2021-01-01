Karl-Anthony Towns'ın KOVID-19 testi pozitif çıktı!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, KOVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Towns'ın, Twitter hesabında paylaştığı açıklama şu şekildeydi:



"Bu geceki maçtan önce, KOVID testimin pozitif çıktığı sonucunu aldım. Hızlıca tüm protokolleri izleyip izole olacağım. Her gün bu virüs kabusunun geçmesi için dua ediyor ve herkese gerekli tüm önlemleri alarak bunu ciddiye almaya devam etmeleri konusunda yalvarıyorum. Nihai sonucun ne olabileceğini çok iyi bildiğimiz için, ailemin, özellikle babam ve kız kardeşimin teşhisle birlikte gelen endişeden acı çekmeye devam etmeleri, kalbimi kırıyor."



Towns, annesi Jackie de dahil olmak üzere yedi aile üyesini KOVID-19 yüzünden kaybetmişti.



Sonuç olarak, Timberwolves'ın dün gece yapılması planlanan Memphis Grizzlies ile karşılaşması sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle ertelenmişti.



Timberwolves temas takibinden geçiyor ve ligin zorunlu kıldığı sekiz sağlıklı oyuncu miktarına henüz sahip değil.



Ekip ayrıca kısa süre önce Ricky Rubio ve Juan Hernangomez'in ligin sağlık ve güvenlik protokollerine girdiğini, Hernangomez'in de izole olarak en az 10 gün kadro dışı olacağını duyurmuştu.



Ekibin basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas'a göre, organizasyon son iki gün içinde iki pozitif KOVID-19 sonucu aldı ve bir oyuncu da ligin temas izleme protokollerinde yer alıyor.



