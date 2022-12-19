Karim Benzema'dan veda!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, milli takım kariyerini bıraktığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Benzema, "Bugün ulaştığım noktaya gelmek için çaba sarf ettim ve hata yaptım. Bunlarla gurur duyuyorum. Hikayemi yazdım ve sona eriyor" ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki futbolcu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer almış ancak turnuva başlamadan sakatlanarak forma giyememişti.



İlk olarak 2007 yılında Fransa Milli Takımı'na davet edilen Benzema, daha sonra Mathieu Valbuena'ya şantaj suçlamasında arabuluculuk yaptığı gerekçesiyle 2015-2021 yılları arasında kadroda yer alamamıştı. 35 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında yapılan EURO2020'de ise kadroya geri dönmüştü.



Cezayir asıllı forvet oyuncusu, 97 defa giydiği Fransa A Milli Takımı formasıyla 37 gol kaydetti.



Benzema, milli takımdaki tek şampiyonluğunu, 2020-21 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ni kazanarak elde etti.





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