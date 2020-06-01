Karatede sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabilecek

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabileceğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyete geçecek branşlar ve alınacak tedbirlerle ilgili bir genelge yayımladığı anımsatıldı.Açıklamada, bakanlığın konuyla ilgili tüm federasyonlara resmi yazı gönderdiği belirtilerek, "Söz konusu yazıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, karate branşında sadece bireysel ve kata çalışmalarının yapılabileceği bilgisi yer aldı." denildi.