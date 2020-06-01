Karatede sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabilecek

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabileceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Karatede sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabilecek
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01 Haziran 2020 17:36
Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabileceğini duyurdu. 

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyete geçecek branşlar ve alınacak tedbirlerle ilgili bir genelge yayımladığı anımsatıldı. 

Açıklamada, bakanlığın konuyla ilgili tüm federasyonlara resmi yazı gönderdiği belirtilerek, "Söz konusu yazıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında, karate branşında sadece bireysel ve kata çalışmalarının yapılabileceği bilgisi yer aldı." denildi. 

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