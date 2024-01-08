Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Karagümrük, Trabzonspor'dan transferi açıkladı!
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08 Ocak 2024 19:06
Son güncelleme 08 Ocak 2024 19:14
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık." denildi.

30 yaşındaki Yunan orta saha, bu sezon Trabzonspor ile sadece 6 maçta forma giydi.

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