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Karagümrük tekrardan Süper Lig'de

1. Lig play-off finalinde normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmada Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, küme düştükten bir sezon sonra Süper Lig'e çıkan 48. ekip oldu.

calendar 30 Mayıs 2025 12:08 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 12:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karagümrük tekrardan Süper Lig'de
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1963-1964 sezonundan itibaren eski adıyla 2. Lig olarak oynanan 1. Lig'de Fatih Karagümrük, 3. kez Süper Lig vizesi aldı. Geçen yıl veda ettiği Süper Lig'e bir sezon sonra dönen Fatih Karagümrük, bunu başaran 48. ekip olarak dikkati çekti.

Daha önce Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Samsunspor üçer, Altay, Boluspor, Gençlerbirliği, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdmanyurdu ile Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Adanaspor, Altınordu, Başakşehir, Diyarbakırspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor, İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Konyaspor, Manisaspor, PTT, Sivasspor, Şekerspor, Vanspor ve Zeytinburnu da birer kez Süper Lig'e sadece bir sezon ara verip tekrar mücadele etmeyi başardı.


- ONUR CAN KORKMAZ SÜPER LİG'E ÇIKMAYI BAŞARDI

Sezon içinde teknik direktörler Şenol Can, David Sassarini ve Orhan Ak'ın ardından göreve gelen Onur Can Korkmaz, 1. Lig tarihinde takımını Süper Lig'e taşıyan 124. isim oldu.

Bu sezon doğrudan Süper Lig'e yükselen ekiplerden Kocaelispor'da İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği'nde ise Hüseyin Eroğlu, 2. kez Süper Lig sevinci yaşamıştı.

- SÜPER LİG'DE İSTANBUL TAKIMI GENE ARTTI

Gelecek sezon 18 takımla oynanacak Süper Lig'de İstanbul'dan takım sayısı 7'ye yükseldi. 2022-2023 ve 2023-2024'te sekizer İstanbul takımının mücadele ettiği Süper Lig'de İstanbullu ekip sayısı, 1962-1963'te 11'e kadar yükselmişti.

En son 1965-1966'da 7 İstanbul takımının mücadele ettiği Süper Lig'de, gelecek sezon Antalya'dan 2, Ankara, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Rize, Samsun ve Trabzon'dan birer ekip yer alacak.


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