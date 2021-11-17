Kanada Meksika'yı yendi, Atiba ve Larin rekor kırdı

Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayip Elemeleri mücadelesinde Atiba ve Larinli Kanada, sahasında Meksika'yı mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Kanada Meksika'yı yendi, Atiba ve Larin rekor kırdı
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17 Kasım 2021 10:07
Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri final turunda Kanada ile Meksika karşı karşıya geldi.

Commonwealth Stadı'nda oynanan maçı Kanada 2-1 kazanarak hem rakibini 21 yıl sonra mağlup etmeyi başardı, hem de Beşiktaşlı iki isim ülke tarihine geçti.

ATIBA VE LARIN REKOR KIRDI

Karşılaşmada Kanada, Meksika'yı 45 ve 52. dakikalarda Cyle Larin'in golleriyle mağlup etti. Beşiktaşlı oyuncu Kanada formasıyla 22 gole ulaştı ve ülke tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını Dwayne De Rosario ile paylaştı.

Bir diğer rekor ise Beşiktaşı Atiba Hutchinson'dan geldi. Atiba Kanada formasını toplamda 90. kez sırtına geçirerek ülke tarihinin en çok maça çıkan ismi oldu.

Kanada Eleme grubunda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 16 puanda namağlup olarak zirvede buluyor. Kalan 6 maçta eleme grubunu ilk 3'te bitiren takımlar Dünya Kupası biletini almış olacak.


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