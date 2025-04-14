Kadınlar Euroleague'de şampiyon ZVVZ USK Prag Kadın Basketbol Takımı, kupasını aldı

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'de Çimsa ÇBK Mersin'i finalde 66-53 yenerek şampiyon olan Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, kupasını aldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.
Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın elinden alan ZVVZ USK Prag'lı basketbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla kutladı.
Organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Mersin temsilcisi ise ikincilik madalyalarını aldı.
FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in en değerli oyuncusu (MVP) ZVVZ USK Prag takımından Brionna Jones seçildi.
FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final organizasyonun All-Star 5'inde ise Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Valeriane Ayayi (ZVVZ USK Prag), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag), Natasha Howard (Çimsa ÇBK Mersin) ve Brionna Jones (ZVVZ USK Prag) yer aldı.
Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından kupa töreni düzenlendi.
Şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın elinden alan ZVVZ USK Prag'lı basketbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla kutladı.
Organizasyonu ikinci sırada tamamlayan Mersin temsilcisi ise ikincilik madalyalarını aldı.
FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in en değerli oyuncusu (MVP) ZVVZ USK Prag takımından Brionna Jones seçildi.
FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final organizasyonun All-Star 5'inde ise Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Valeriane Ayayi (ZVVZ USK Prag), Ezi Magbegor (ZVVZ USK Prag), Natasha Howard (Çimsa ÇBK Mersin) ve Brionna Jones (ZVVZ USK Prag) yer aldı.