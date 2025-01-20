Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yoluna yenilgisiz devam ediyor

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye yoluna yenilgisiz devam ediyor
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20 Ocak 2025 23:02
Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-1'le yendi.   Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmada Meksika, Sofia Bulnes'le 1-0 öne geçerek ilk periyodu üstünlükle tamamladı. Türkiye ise ikinci periyotta Azra Şenyuva ve Tan Nisan Göksal'ın sayılarıyla karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Güney Afrika'yla karşılaşacak.

Türkiye şampiyonanın ilk maçında Belçika'ya 4-0 üstünlük sağlamıştı.

Karşılaşmanın ardından Tan Nisa Göksal maçın en Türkiye adına en iyi oyuncusu seçildi. Her iki takımın en iyi oyuncularına ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel verdi.

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