Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Samsun'da düzenlenen 2. Lig Kadınlar Final Etabı sona erdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, birinci ile ikinci grupta ilk iki sırada yer alan Zeren Spor, Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor, Sultan Spor ve İmamoğlu Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende, birinci grup birincisi Zeren Spor'a madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, kupasını ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.



Birinci grup ikincisi Fethiye Lokman Hekim Zirve Spor'a madalyalarını TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, kupasını ise Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.



İkinci grup birincisi Sultan Spor'a kupa ve madalyalarını TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, ikinci grup ikincisi İmamoğlu Belediyespor'a madalyalarını İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, kupasını ise TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.





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