Kadın futbolda tarihi skor: 34-0

Brezilya Kadın Futbol Ligi'nde Flamengo ile Rio Sao Paulo arasında oynanan mücadele tarihi bir skora sahne oldu.



Gavea Stadyumu'nda oynanan 4. hafta mücadelesini ev sahibi ekip Flamengo 34-0 gibi nadir görülen bir skorla kazanarak tarihe geçti.



Önceki maçlarda Barcelona'yı 3-0, Fluminese'yi 3-0 ve Botafogo'yu 2-1 mağlup eden Flamengo, 34-0'lık galibiyetin ardından 4'de 4 yapmış oldu.



Görsel kaynak: Flamengo Feminino Twitter

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ