Kadın futbolda tarihi skor: 34-0

Brezilya Kadın Futbol Ligi'nde Flamengo, Rio Sao Paulo'yu 34-0 mağlup ederek tarihi bir skora imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; flamengo.com.br
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Kadın futbolda tarihi skor: 34-0
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17 Eylül 2022 17:57
Brezilya Kadın Futbol Ligi'nde Flamengo ile Rio Sao Paulo arasında oynanan mücadele tarihi bir skora sahne oldu.

Gavea Stadyumu'nda oynanan 4. hafta mücadelesini ev sahibi ekip Flamengo 34-0 gibi nadir görülen bir skorla kazanarak tarihe geçti.

Önceki maçlarda Barcelona'yı 3-0, Fluminese'yi 3-0 ve Botafogo'yu 2-1 mağlup eden Flamengo, 34-0'lık galibiyetin ardından 4'de 4 yapmış oldu.

Görsel kaynak: Flamengo Feminino Twitter
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