Kaan Ayhan: "Eleştirilere kulak vereceğiz"

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Kaan Ayhan paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kaan Ayhan: 'Eleştirilere kulak vereceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 23:35
Galatasaray'da AZ Alkmaar maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Kaan Ayhan paylaşımda bulundu.

Eleştirilere kulak vereceğini söyleyen Kaan Ayhan, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta skor 2-1 AZ Alkmaar lehineyken Galatasaraylı Kaan Ayhan ikinci devrede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Maçın ilerleyen bölümünde AZ'nin gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 4-1 yenik ayrılmıştı.



YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery