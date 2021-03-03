Juventus, Weston McKennie'nin bonservisini aldı

Juventus Kulübü, Schalke'den kiraladığı Weston McKennie'nin bonserevisini aldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Weston McKennie'nin bonservisini aldı
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03 Mart 2021 16:38
İtalya ligi takımlarından Juventus, Schalke'den kiraladığı orta saha oyuncusu Weston McKennie'yi kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki ABD'li futbolcu için Schalke 18,5 Milyon Euro ödeneceği duyuruldu. Bu ödemenin 3 yılda 3 taksit halinde gerçekleşeceği açıklandı.

Ayrıca Schalke'nin belli şartların gerçekleşmesi halinde 6,5 Milyon Euro bonus alabileceği belirtildi.

Öte yandan Juventus'un Weston McKennie ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.

Juventus'ta bu sezon 31 resmi maça çıkan McKennie, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



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